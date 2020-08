La familia del mantero muerto durante una operación policial en Salou en 2015 insiste en que se reabra el caso

La familia del mantero muerto durante una operación policial en Salou hace cinco años contra el top manta, insiste en que se reabra el caso. En un acto en la plaza de la Pau del municipio del Tarragonès, este domingo, se han llevado a cabo una reconstrucción de los hechos para señalar las contradicciones de la investigación, la desaparición de imágenes de las cámaras de seguridad del edificio así como el hecho de que no se haya citado a declarar los 13 agentes que participaron.

La familia Sylla espera la resolución del contencioso administrativo presentado al TSJC pero el caso ha topado con la negativa de la instrucción y la Audiencia de Tarragona para reabrirlo por la vía penal. Los últimos recursos del abogado de la familia de Mor Sylla para que el juzgado de instrucción 4 de Tarragona, y en segundo grado la Audiencia de Tarragona, reabrieran el caso de la muerte del mantero se han desestimado. El abogado Ramon Setó basó la petición en las contradicciones existentes sobre la hora de inicio de la intervención de los Mossos. La orden judicial autorizaba la entrada al piso de Salou a partir de las seis de la mañana y hasta ahora los agentes que han declarado en el proceso judicial habían dicho que intervinieron a esta hora. Pero en la comparecencia del jefe del dispositivo al TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), donde se ha llevado el caso por vía administrativa, admitió que la intervención se produjo antes, alrededor de las cinco.

Según el hermano de la víctima, Ibrahima Sylla, los magistrados de la Audiencia de Tarragona admiten este error pero no han estimado la reapertura penal del caso. "Si no quieren, no podemos ir más allá. Hemos aportado pruebas suficientes para que permitieran la reapertura pero no lo quieren, será difícil", lamentó Sylla. Esta cuestión de la hora de entrada al piso, pone en duda también algunos de los testigos que aseguraban haber visto caer Mor Sylla pasadas las seis de la madrugada, testigos que en el acto de recuerdo de este domingo se han cuestionado.

En el homenaje al mantero muerto, Ibrahima Sylla ha querido recrear la entrada de los 13 agentes de los Mossos en el piso donde dormían su hermano y cinco senegaleses más, para señalar que después de cinco años de investigación y de revisar más de 700 folios de la investigación con la ayuda de cuatro abogados, están convencidos de poder identificar el agente implicado en la caída por la terraza de su hermano esa noche. Sally ha señalado uno de los agentes que habría sido enviado de baja en casa, ese mismo día, por problemas psicológicos.

También se ha reclamado el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, que se utilizaron para la investigación policial pero que no se incorporaron después en la investigación judicial, y que se cite a declarar a los agentes del dispositivo que no han dado testimonio. Los juzgados de instrucción y la Audiencia han mantenido archivado el caso concluyendo que Mor Sylla se precipitó por el balcón de su casa cuando pretendía huir de los agentes y la considera una muerte accidental, que no se puede atribuir a la acción de ningún efectivo policial.

Pero para el hermano del hombre esta conclusión no es tan evidente. Ibrahima Sylla ha insistido en que mientras los compañeros dormían y fueron sorprendidos en la cama por los 13 agentes policiales, Mor Sylla estaba rezando en el balcón y algo pasó en aquella terraza que podría haber precipitado el hombre al vacío, que cayó de espalda y sufrió un mortal golpe en la cabeza. En el piso de Sylla y el resto de manteros se encontraron 3 camisetas del FCBarcelona y este domingo se ha insistido en que la intervención policial fue del todo desproporcionada y llena de errores. El abogado de la familia Sylla estudia nuevas vías para intentar que la instrucción es reanude.