Esta es la mejor crema de manos del mercado, según la OCU

Sequedad, deshidratación... nuestras manos sufren porque son uno de los elementos de nuestro cuerpo que más usamos y más expuestas están a las inclemencias del tiempo. Por eso no es de extrañar que en todo el mundo se vendan miles de cremas de manos con rangos de precios muy dispares. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha elaborado una clasificación con las mejores cremas de manos en función de la relación calidad / precio que presentan. En total se han analizado 16 productos, entre los cuales hay desde cremas de supermecado, de marcas blancas, a cremas que se venden en perfumerías, farmacias y parafarmacias. Marcas como Dove, Nivea, Neutrogena, Cien, Deliplus, Yves Rocher o The Body Shop han estado entre las estudiadas. El podium de la OCU lo ocupan estas tres cremas: Dove Derma Spa Intensive, The Body Shop Hemp Hand Protector y Nivea Cuidado de manos intensivo. La primera de ellas, de la marca Dove, ha sido calificada como "la mejor del análisis" con una clasificación de 80 puntos, y las categorías más valoradas de este producto han sido la hidratación y el fecto sobre la barrera cutánea. Esta crema tiene un precio de venta que oscila entre los 2 y los 3 euros en el mercado. El estudio acaba afirmando que no siempre las cremas más caras son las mejores. De hecho hay dos cremas de marca blanca de supermercado que la OCU ha clasificado como "obra maestra": Carrefour hidratante, que tiene un precio de poco más de un euro, y Deliplus Nutritiva Regeneradora, que se vende por menos de 3 euros en los supermercados Mercadona. Ambas cremas han obtenido 74 puntos de valoración y han conseguido llegar a los 100 puntos en el apartado "efecto sobre la barrera cutánea".