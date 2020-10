La decisión de Colau por el acto de Colón que contrasta con su benevolencia con los independentistas

El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado a Fiscalía la concentración de entidades de extrema derecha en el monumento de Colón. Colau considera que dicha manifestación se cometieron diversos delitos tipificados en el Código Penal. La denuncia ante el Ministerio Público incluye la comisión de los delitos de enaltecimiento del nazismo y delitos de odio, debido a que algunos manifestantes gritaron "viva Franco y viva Hitler". Los asistentes cantaron el Cara al Sol y se quemó una bandera estelada, que según Colau constituyen un delito de odio

