El CSKA imprime la bandera independentista para representar al F.C.Barcelona en Moscú

Mucho se ha especulado de la posible injerencia rusa en el referéndum ilegal del 1-0. De las conexiones rusas con el independentismo catalán, abonadas por la presencia de tres supuestos integrantes de Departamento Central de Inteligencia de la Fuerzas Armadas Rusas, que viajaron a Barcelona entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017. El Kremlin y el Ministerio de Exteriores ruso siempre han negado cualquier tipo de interferencia en Cataluña y en los asuntos internos de España.

Entre en el terreno anecdótico o no, sorprende el reconocimento oficial del CSKA de Moscú, embajador deportivo de Rusia, a la bandera independentista. En un partido de máximo nivel de la Euroliga de Baloncesto, el club ruso colocó la estelada, para identificar el país del F.C.Barcelona. Una bandera no constitucional, asumida por los independentistas para representar su objetivo político de ruptura con España. Y que el CSKA, club de máximo nivel, no tuvo reparos en identificarla con el nombre de Barcelona.

El corresponsal de TV3 en Moscú, Manel Alías, se hace eco de la presencia de la estelada, en lugar de la bandera española o catalana. El periodista aporta el video y escribe "en la hoja del partido de básquet entre el CSKA y el Barça, en lugar de poner la bandera catalana o española, han puesto la estelada"

El F.C.Barcelona ganó tras un partido trepidante(82-84), gracias una canasta de su estrella Mirotic a falta de 4 décimas que evitó la prorroga.