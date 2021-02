El exdiputado de Cs en el Parlament, Antonio Espinosa, junto a otros exdiputados y cargos de la formación naranja se muestran críticos con la dirección de Cs en Cataluña y piden sustituir a Carlos Carrioza. Estos críticos no cuestionan el liderazgo de Inés Arrimadas a nivel estatal pero sí que le han reprochado su reacción ante los resultados del domingo, ya que ha dado una respuesta “decepcionante y alejada de la realidad”.

Espinosa ha sostenido que los resultados del partido, perdiendo 30 diputados y más de 950.000 votos, ha demostrado la incapacidad de la dirección en Cataluña. Es por ese motivo que ha exigido convocar unas primarias “limpias y sin trampa” para poder sustituir al líder del partido catalán, Carrizosa.

A Inés Arrimadas se la ha tachado de estar “enrocada” y de no hacer autocrítica de los resultados de Cs, es por ese motivo que se le reclama una renovación profunda del partido con cambios y ceses en la dirección. Espinosa avisa que si la líder de Cs no atiende sus peticiones exigirán convocar un Congreso del partido para no dejar en malas manos el partido y seguir obteniendo malos resultados o incluso la desaparición de la formación.

Para el exdiputado en el Parlament el error del partido ha sido la marcha de Inés Arrimadas a Madrid: “se ha demostrado un gran error del que se ha aprovechado muy bien el PSC”. También ha reprochado que no ha habido un buen análisis de los malos resultados: “No podemos tirar balones fuera y recurrir a frases hechas como: estamos mas fuertes que nunca”.