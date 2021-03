Coronavirus: Suben todos los datos en Catalunya

Estaba avisada y no falló a su cita. La cuarta ola, esa que nadie quería, ha llegado a Catalunya. Eso se demuestra con los datos que ofrece de ayer la Conselleria de Salud de la Generalitat (https://web.gencat.cat/es/temes/salut/ . Todo lo que podía ir a peor, lo ha hecho. El lunes hubo más de un millar de nuevos contagios, más de una docena de fallecidos, subió la velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) que se mantiene muy por encima del 1 recomendado, el porcentaje de PCR positivas se sitúa más alla del 5% y la tasa de riesgo asciende a más de la media nacional. Cómo se esperaba, la cuarta ola ya está aquí.

En el día de ayer se oficialiazaron 14 muertes en el territorio de Catalunya, lo que hace que éstas aumenten a 21.227, siempre datos oficiales que no probables. Este número indica que la Comunidad Autónoma es la segunda con más victimas de todo el territorio. De estas muertes, 13.463 se dieron en un hospital o centro sanitario, 4.555 en residencia, 1.151 en domicilio y 2.108 que no son clasificables por falta de información. Muchas familias destrozadas por esta pandemia que no cesa.

A estos, se les puede añadir, los 1,415 personas que ayer supieron que estaban contagiados del virus mediante una prueba PCR. Sumando este más de un millar más de confirmados son ya 596.503 personas las que han sufrido el paso del Covid-19 por su cuerpo de una u otra manera. Parece imposible lograr que este desgraciado número baje de las tres cifras.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.474, que son los mismos que en el último recuento. Un total de 411 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, ocho más que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube hasta 1,17 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 5,67%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 221,18 por cada 100.000 habitantes.La tasa del riesgo de rebrote sube: el lunes alcanzaba un nivel de 242, y 24 horas después se sitúa en 257.

En porcentajes, se ha vacunado en primera dosis al 10,1% de la población catalana, de la que un 5,1% ya tiene la pauta completa de vacunación y, por lo tanto, goza de inmunidad frente al virus. Catalunya ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 806.329 personas desde que empezó la campaña de vacunación --417.207 personas ya han recibido la segunda dosis--: se han administrado 24.257 primeras dosis de vacuna en las últimas 24 horas.