Ciutadans expulsa a Paco Sierra del partido

Ciutadans ha decidido expulsar del partido al concejal del Ayuntamiento de Barcelona Paco Sierra. Así lo ha anunciado la diputada Anna Grau en una rueda de prensa, donde ha concretado que la formación ya ha resuelto el expediente que abrió en Sierra a raíz de la votación interna en el grupo municipal que le hizo acceder a la presidencia y desbancó del cargo en Luz Guilarte.

Grau ha dicho que ahora están pendientes de "seguir los pasos" marcados, aunque ha remarcado que lo más "natural" sería que pasara a ser un concejal no adscrito. En relación a las elecciones municipales Grau ha dicho que la candidatura de Cs será "robusta" y no ha descartado que haya unas primarias para elegir candidato, como pedía Sierra. "La democracia interna no nos da miedo", ha dicho.