Cañas (Cs) asegura que Puigdemont no le "interesa" y cuestiona que exista la mesa de diálogo

El eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, ha asegurado este lunes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no le "interesa para nada" y ha cuestionado la existencia de la mesa de diálogo para resolver el conflicto político entre Cataluña y el resto de España.

"Puigdemont no me interesa para nada, es un actor central, pero marginal. Es central porque la política catalana se mueve entorno a esta gravedad de personajes, pero problemas reales como la movilidad, la economía, el empleo y los servicios sociales, no están en el debate permanente", ha lamentado en una entrevista en La2 y Ràdio4.

Después de que la justicia italiana lo dejara en libertad, Cañas considera que Puigdemont tiene el derecho a agotar las vías jurídicas, pero "no hay derecho a que justicias de países europeos traten asimétricamente procesos normales como son las órdenes de extradición", y ha criticado que se puedan estudiar opciones para que pueda volver a España.

Sobre el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, que aseguró que hay gente pensando en una solución para Puigdemont, Cañas ha asegurado que el primero "es un jarrón de los chinos, no es un jarrón chino, y fue un mal presidente y está consiguiendo ser peor expresidente".

Además, ha cuestionado la existencia de la mesa de diálogo para resolver el conflicto catalán, alegando que "las mesas de diálogo en una democracia liberal son los parlamentos", y cree que este mecanismo hurta la posibilidad de los ciudadanos de saber de que se habla y para qué.