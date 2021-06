«Ve, vuelve y vive» la Campanya de la revetlla per a la prevenció d'accidents de trànsit

En aquesta revetlla de Sant Joan es produiran molts desplaçaments i l'associació Stop Accidentes ha començat una campanya per la prevenció de sinistres viaris amb el nom de «Ve, vuelveyvive». Parlarem amb el delegat de "Stop Accidentes" a Catalunya, LiloVilasante.



-En què consisteix aquesta campanya?



La gent quan marxa de vacances hem de conscienciar la que el més important és tornar, les vacances no finalitzen fins que arribem a casa nostra. Ens preocupa molt perquè està succeint un repunt de sinistralitat de víctimes després de la relaxació de les mesures de la pandèmia. Volem conscienciar els conductors que la vida segueix que hem d'anar i tornar per seguir vivint.



-Les experiències reals creus que ajuden a conscienciar a la gent?



Moltíssim, des de l'associació, jo i molts companys expliquem les nostres experiències reals en molts llocs tant en centres penitenciaris en autoescoles i l'experiència que tenim és que el testimoni d'una víctima real en primera persona ajuda moltíssim a consciència i sense cap dubte és una de les coses que més es valoren.



-Hi ha perill que es normalitzi?



Sí, crec que ja estan molt normalitzats els accidents de trànsit, és una cosa que la veiem normal, però alhora pensem que no ens passarà mai. Les campanyes de sensibilització de trànsit a través d'anuncis ajuden, però quan tu veus un a la televisió és quan aprofites per anar a buscar alguna cosa o per anar a lavabo i no hi ha com aquesta experiència en primera persona.



-Com reaccionen les persones quan expliqueu les vostres experiències?



Solen haver-hi tota mena de reaccions, sé de gent que es posa a plorar, hi ha gent que t'escriu cartes o que finalment acaben col·laboren a l'associació i tot això t'ajuda a seguir lluitant i et demostra que el que fas serveixi de molt.