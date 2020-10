La ventilació de llars i oficines és clau per lluitar contra el Coronavirus

L'arribada de l'hivern fa que tanquem més les finestres, que ja no visitem terrasses sinó que passem la major part del dia en espais tancats, i així ens protegim del fred. Però aquest any, donada la pandèmia, la ventilació ha de ser un factor molt important. Mari Cruz Menguillón és investigadora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i estudis de l'aigua del CSIC. La Mari Cruz ens explica que aquest any és clau la ventilació: "Sí, es clave la ventilación en espacios interiores. Es muy necesaria. No tanto en casa como en espacios públicos compartidos. Necesitamos ventilar si queremos reducir el riesgo de contagio". També li volem preguntar què passa en espais sense finestres, si l'aire condicionat és necessari per ventilar: "Se tendría que revistar cuál es el funcionamiento del sistema de aire acondicionado. En edificios compartidos ya hay una parte de aire que viene del exterior. El personal técnico ha de configurar el aire de manera que la cantidad de aire que viene del exterior se maximice. También existe la opción de añadir purificadores de aire portátiles, que lo que hacen es pasar el aire a través de un filtro de alta eficiencia, y me devuelven el aire libre de partículas y libre de virus". Pel que fa a les nostres llars, què passarà quan començi a arribar el fred?: "Lo que hemos de hacer para protegernos del exterior no hay que hacer nada especialmente. Para protegernos de personas convivientes, pensando que puedan estar infectadas, hemos de aplicar los mismos sistemas de ventilación que en espacios públicos compartidos. Ventilar lo máximo posible, abrir las ventanas, aunque haga frío. Y tener en cuenta que no es suficiente abrirlas solo un ratito. Y sobretodo ventilar la casa si hemos hecho alguna reunión con gente con la que no solemos convivir. La renovación de aire ha de ser constante, no vale con abrirlas 5 minutos.