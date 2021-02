Treball multarà amb 6.200 euros a qui pagui en negre els empleats de la llar

Avui parlem a Migdia Cope Catalunya i Andorra amb la Mariana isla, directora de AMiC- UGT ( Associació d'ajuda Mutua d'inmigrants a Catalunya) .El Ministeri i Inspecció de Treball volen garantir que el personal de neteja de la llar amb contracte cobrin el salari mínim interprofessional fixat ara en 950 euros al mes i 14 pagues. En una jornada per hores, el salari mínim ha de ser de 7,43 euros l'hora. Els que tenen contractada una persona treballant a casa perquè actualitzin les cotitzacions en funció del salari mínim, abans de l'abril. Si no ho fan, les multes previstes poden superar els 6.000 euros. La persona titular de la llar haurà de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el sou real actual des de l'1 de gener d'aquest any, que "en cap cas" podrà ser inferior al salari mínim. Al web de la Inspecció de Treball i Seguretat Social hi ha informació de les vies per fer el tràmit. També es donarà prioritat a investigar les denúncies que arribin sobre feines sense contracte i sense declarar, un gruix important en aquest col·lectiu. Els casos es poden denunciar a través de la bústia de la Inspecció de Treball. La Generalitat va oferir ajudes de 2.685 euros per contractar una persona cuidadora de la llar, en un intent d'afavorir la regularització de gairebé 1.000 dones que treballen en l'economia submergida .Un informe de Comissions Obreres del 2019 va comptabilitzar a Catalunya 91.000 treballadores domèstiques, de les quals 43.000 sense contracte. Des d'AMiC-UGT han animat a les persones que treballen a la llar sense contracte o en condicions il.legals que es posin en contacte amb els sindicats o qualsevol assessor legal.