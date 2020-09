La matinada del 25 d’octubre passarem a horari de d’hivern, però a Migdia Cope Catalunya i Andorra ja hi hem parlat, i per què?, perquè tenim moltes preguntes, serà el darrer, es farà de debò enguany?, en Fabian Mohedano, membre i promotor de la Plataforma pel Canvi del Canvi Horari ens les contesta un cop més.

Cada sis mesos parlem amb en Fabian, i avui, li hem plantejat els nostres dubtes, ell ens ha assegurat que aquest any segur que hi haurà canvi, ja que no és fins al pròxim any que s’apliqui la derogació que va signar la Unió Europea per la qual es procedia a suprimir els horaris d’hivern i estiu, també ens ha comentat que segons els experts, l’horari idoni, és el d'hivern., per tant, aquest serà el darrer.

Respecte a si és un bon any per a fer aquests canvis, donat que això sempre té efecte en les persones, i aquest, no és un any qualsevol, com afectarà les persones que tinguin la covid?, per en Fabian, serà com sempre, les dades són les mateixes, que per exemple, mentre ens adaptem al canvi horari, sempre hi ha més accidents de trànsit, també augmenten els accidents cardiovasculars, però en definitiva, serà igual. Respecte al consum energètic i l’estalvi econòmic, que eren els arguments per al canvi horari, ja no tenen sentit.

Que passa el 25 d’octubre?, que ens adaptarem una mica més a l'horari del Sol. Ara mateix estem a un horari +2 amb relació al Sol, o sigui, quan es va distribuir la terra en Fusos Horaris, ens tocava fer-ho respecte al meridià de Greenwich, o el meridià zero, el qual el tenim ben a prop, però com que estem amb l’horari de Berlín, producte de què Franco ens va posar en l’horari del Tercer Reich, a l’estiu ens situem a dues hores del nostre horari normal. Llavors, quan tornem a l'horari d’hivern, estarem a +1, o sigui, més a prop del nostre fus horari natural.

Tot i que la majoria de la gent, voldria l’horari d’estiu, o sigui, més hores de llum, en època hivernal, la llum natural trigaria molt més a arribar al matí, i és justament la llum matinal la que ens ajuda a generar melatonina, la substància que ens permet dormir millor, si no veiem llum natural al matí, no generem melatonina de qualitat, per tant, no descansem bé. Així que si ens quedem amb l'horari d'hivern, tindrem llum solar al matí, i ens llevarem amb llum natural, per tant, el nostre organisme ens ho agrairà molt més que allargant les hores de sol al final del dia.

En Fabià també ens ha comentat que no veure la llum natural en començar el dia, ens dóna més números per a la depressió que pel fet de sortir de treballar quan ja és fosc, però aquesta ja seria una qüestió a veure amb els horaris laborals que tenim.