La Ribera en Flor, un espectacle de perfums i colors a la natura

Torna la primavera i amb ella tot un espectacle de flors dels arbres fruiters, avui dia hi ha guies que et mostren aquest fenomen de la natura, la Ribera en flor és aquesta campanya i la Gemma Carí presidenta del consell comarcal de la ribera d'Ebre.

El gran espectacle de la flor està a punt d'acabar, però volem saber en què consisteix Ribera en flor.

<< Neix oficialment fa uns quatre anys i es van anar afegint molts municipis de la Ribera, però anys abans ja hi havia individualment, es va començar a valorar en els municipis aquest gran espectacle que passa per aquestes dates. Al ser efímer també té aquest punt atractiu perquè les coses estàtiques, sempre ets a temps d'anar a mirar-les.

Quan nosaltres diem que la Ribera llueix mudada, és quan esclaten les flors, és tot un espectacle per tots els sentits, tant de colors com d'olors. Hi ha els arbres fruiters de fruita dolça i de pinyol, però veus que amb el temps s'han produït canvis perquè una part de la fruita de pinyol, com és el préssec, pateix una malaltia que l'afecta i s'han d'arrencar els camps i això fa que aprofitem més la floració de l'ametller i el cirerer. >>

Quant de temps dura aquesta floració?

<< Havia de començar els últims caps de setmana de febrer, però no va igual a tota la comarca. Hi ha la part del nord de la Ribera, normalment comença abans i la part nord hi ha en aquest moment.>>

Qui es vulgui apuntar, com ho ha de fer?

<< Ribera enflor a la web riberaebre.org, allà tens totes les activitats.>>