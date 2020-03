Responsable de la residencia de ancianos "Sitges Park": "Estamos al límite"

Sin duda en esta crisis del Covid-19 que estamos viviendo las personas mayores son las más vulnerables. Hemos podido ver cómo los medios de comunicación hablan de residencias de mayores al borde del colpaso. Por ello hoy queremos saludar a Goyo Moliner, el responsable de una modélica residencia de ancianos situada en Sitges, la "Sitges Park", que ha querido ponerse en contacto con Cope Migdia Catalunya i Andorra para denunciar la situación que están viviendo:

"Nosotros somos un centro con una población residencial de 176 residentes y 87 trabajadores. Hasta hace poco hemos ido soportando toda la carga de la compra de material y medios, de la renovación del personal por las bajas que estamos sufriendo, pero está llegando un momento en que ya no nos llega ni para cubrir las próximas 48 horas. Nadie se ha ofrecido, la administración no nos ha hecho ni una llamada. Al contrario. Ayer, en una reunión donde manifesté que necesitábamos material, me dijeron que utilizáramos bolsas de basura. A ese extremo estamos llegando. Tenemos un positivo confirmado en Coronavirus, 31 encamados, de los 87 trabajadores tenemos a 22 de baja. Con este panorama no hemos tenido ni el detalle por parte de la Administración de ayudarnos de ninguna manera. El Ayuntamiento de Sitges, a través de su regidor si que nos ha llamado, pero tienen las manos atadas, no tienen medios, no tienen nada. La alcaldesa, de forma muy amable, me ofreció su ayuda, pero está totalmente colapsada y no sabe qué hacer. Ese es un problema estatal y autonómico que se ha de solucionar porque si no esto va a estallar en cualquier momento, y generará un problema muy grave en toda la zona.