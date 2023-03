¿Reparamos o compramos electrodomésticos?

Bruselas ha puesto en marcha la obligación de reparar los electrodomésticos diez años después de su compra. Hablaremos con John Gomero de Reparación electrodomésticos Barcelona.

- ¿Existe la obsolescencia programada?

Son versiones que dan los usuarios, pero no es correcto. Se basan en que son aparatos electrónicos en los que los fabricantes programan en los aparatos un tiempo de uso, pero no es del todo cierto, lo que hacen estos componentes es darle una mayor información al momento de hacer mayores prestaciones, pero no para darle una menor vida.

- ¿Desde vuestro taller de reparaciones detectáis si la gente acostumbra a reparar sus electrodomésticos o prefieren comprar uno nuevo?

Si es una marca de alta gama, la reparación es conveniente. Si es una marca “blanca” no es muy conveniente repararlo porque la pieza más la mano de obra ya equivalen al 50 por ciento del valor del aparato y si más a más tiene muchos años, no conviene.













- Bruselas va a obligar a guardar piezas para reparar los electrodomésticos 10 años después de su compra. ¿Creéis que la gente lo llevará a reparar más?

Por la experiencia que tenemos en el mercado opinamos que sí. Hay muchas marcas que siguen suministrando piezas funcionales y los usuarios, al tener esta marca con una referencia muy buena, optan por la reparación. Venimos de reparando marcas que tienen 20 años.

- ¿Una lavadora cuanto puede tardar en averiarse en condiciones normales?

Va en función del uso que le des, hay usuarios que pueden utilizarla dos veces por semana y hay familias que pueden poner hasta dos o tres lavadoras al día.