La Rambla té una oportunitat històrica

"La rambla és un dels cinc carrers més famosos del món i no pot ser que la gent de Barcelona l'estigués perdent" aquestes paraules són del President d'Amics de la Rambla, Fermí Villar.

La rambla, a causa de la pandèmia té una oportunitat històrica. Fermí Villar: "és obligat, que ens ho prenguem com una oportunitat perquè morir d'èxit, com ens estava passant, quant a volum i de visitants i per tant, volums per certs negocis, era força bo, però ara hi ha una contrapartida, ara hem d'invertir".

La idea és activar tota mena de rutes per la rambla a partir del juliol quanbarribi la nova normalitat. Fermí Villar: " sí que tenim rutes que gent d'una certa edat recordarà, però tant la gent que ho recordi com qui no ho conegui, sobretot la gent jove, que s'hi apropi o per redescobrir o per descobrir-ho per primera vegada. Tenim molts espais per entrar-hi i quedar-nos sorpresos.

Explican's de que tracta aquest nova idea, incorporar teatres, llibreries comerços emblemàtics i hotels de la rambla?

Fermí Villar: " com la gent de fora no podrà venir i d'aquí tampoc pot marxar o no li va bé marxar i vol fer de turista a la seva ciutat entre la rambla i la resta de ciutat vella, hi ha un patrimoni increïble. Aquesta és l'alternativa en aquestes vacances per als d'aquí i ja de pas per quan vinguin els estrangers.