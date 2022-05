Es posa en marxa la primera biblioteca sobre el malbaratament alimentari

Parlem d'un projecte entre la càtedra de la universitat politècnica de Catalunya, Mercabarna i el Campus del baix Llobregat contra el malbaratament alimentari. Es tracta de la primera biblioteca digital sobre el malbaratament alimentari que hi ha al nostre país. Per saber com funciona i quins objectius té, parlarem amb la responsable del projecte del la biblioteca del campus UPC del baix Llobregat, Consol Garcia.



- Què és i com funciona?

És una biblioteca que ha creat la universitat politècnica de Catalunya, Mercabarna i el campus del baix Llobregat, van començar a treballar junts el mes de desembre de l'any passat i se'ns va demanar arran de la nova llei (que es va aprovar a Catalunya fa un parell d'anys) sobre la prevenció, pèrdues i malbaratament. Va sortir la idea de crear una càtedra per poder oferir una sèrie de recursos llavors, hem creat aquesta biblioteca digital on es poden consultar per internet els documents que tenim amb paper a les biblioteques de la UPC o també documents, treballs de grau, tesis o projectes en el que va participar l'escola superior d'Agricultura de Barcelona.



- Quin seria l'objectiu?



A Catalunya ja tenim aquesta llei de prevenció de pèrdues del malbaratament. Perquè et facis una idea, a la nostra terra es malbaraten 260 mil tones d'aliments, el que volem a través d'aquesta biblioteca, és poder posar això de manifest.



- Prenem consciència per reduir aquest malbaratament?



A Europa són 88 milions de tones, els números fan molta por, no arribem a ser conscients de la quantitat que es malbarata i està molt bé que Catalunya hagi regulat el tema perquè això no només afecta la butxaca del consumidor, també afecta a tothom.