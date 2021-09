Per què hi ha escassetat de microxips a Catalunya?

Les plantes de producció de vehicles espanyoles segueixen a mig gas any i mig després que esclatés la pandèmia. I ja no és només per culpa de la caiguda de la demanda que va provocar la covid-19. L'escassetat de microxips, principal raó de la caiguda que es perllonga ja des de finals de 2020, està colpejant d'especial manera a la producció de vehicles, tant a escala nacional com europea. Les previsions indiquen que el ritme de fabricació d'aquests components no s'ajustarà a la demanda del sector d'automoció fins al primer semestre del 2022.

La fàbrica SEAT tancarà tres dies perquè hi ha una escassetat important d'un dels materials més importants avui dia com són els microxips que estan gairebé amb quasi tot. Parlem d'aquesta situació amb el senyor Josep Furest, professor d'arquitectura i tecnologia de computació de la universitat de Girona.



-Per què hi ha aquesta escassetat de xips?



Hi ha diversos factors, un és la indústria de fabricació de xips que té unes particularitats que la fan diferent de la resta d'indústries que pugui haver-hi i l'altra és el sistema de la cadena de bastiments de materials que tenen les empreses avui dia, que es tracta de la sincronització total entre la producció la consumició d'aquests béns que es consumeixen per tal de minimitzar o eliminar totalment el magatzem, això té uns grans beneficis per quasi tothom, però té un problema si el subministrador falla, falla tot. Això passa amb moltes indústries, però com et deia abans aquesta indústria té les seves particularitats.



-Per què estan peculiar la indústria dels semiconductors?



Té diversos estadis, estaríem contemplant des del disseny del xip o la fabricació en una sala blanca on no pot haver-hi cap particular de pols, això encareix molt el producte.



-El mercat s'equilibrarà quan la cadena comenci a funcionar de nou?



Si, sense cap dubte, el que sí que va ser un problema és que vam haver d'enviar gent cap a casa.