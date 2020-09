El Parlament de Catalunya aprova la Llei que regularà el preu dels Lloguers

El Parlament de Catalunya ha aprovat per majoria la llei que regula el preu dels lloguers. Un cop aprovada aquesta llei el dubte és si el govern espanyola la portarà o no al Tribunal Constitucional. El Rodrigo Martínez és un dels portaveus del Sindicat de Llogaters, i parlar amb ell sobre aquest tema: "Nosotros creemos que el gobierno español no llevará esta ley al Constitucional, que entenderá que esta es una ley necesaria". Al Rodrigo li hem volgut preguntar com regularà aquesta llei els lloguers a Catalunya: "La ley empezará a regir cuando sea publicada, en más de 60 municipios de más de 20.000 habitantes de toda Cataluña, lo cual supone pràcticamente al 80% de la población. Y la regla general dice que todo piso alquilado, a la hora de renovar el contrato, tendrá como tope el precio que ya tenía. Si además este precio está por encima del promedio de la zona, entonces tendrá que bajar al nivel que marca el índice de la Generalitat. La ley lo que hace es ponerle freno a las subidas abusivas, y además unas bajadas moderadas. SI a alguien le están proponiendo una subida de 200 o 300 euros, si estás dentro de uno de los municipios donde rige la ley, el precio que regirá será el del contrato anterior. La ley es bastante clara, si bien el índice si que puede cambiar en función del municipio, pero la ley es igual para todos". Li preguntem al Rodrigo perquè els APIS estan en contra d'aquesta llei: "Obviamente están en contra, en los últimos años han tenido unos beneficios extraordinarios, ern los últimos 5 años los alquileres han aumentado 30 veces más que lo han hecho los ingresos de los hogares. Esta es una ley que va en contra de estos beneficios extraordinarios, se trata de poner un tope"