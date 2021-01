"Les granjes que crien bestia han de tenir en compte les necessitats emocionals dels animals"

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem del benestar animal. Ho fem amb Antoni Dalmau, doctor en veterinaria i investigador de l'àrea de benestar animal de l'IRTA. Cada cop són més els moviments animalistes i ambientalistes que demanen millors condicions de vida per al bestiar i que denuncien que la normativa actual no les garanteix. A Catalunya, un grup de científics ha marcat uns protocols per millorar la qualitat de vida dels animals, i ja tenen milers de granges adherides a tot Espanya i un segell al mercat que garanteix que aquells productes animals s'han aconseguit seguint els seus criteris. De moment, s'hi han adherit 10.000 explotacions a tot Espanya, de carn de vedella, de pollastre, conill o porc, per exemple. Les granges han de passar inspeccions en què els experts observen animal per animal durant sis hores. Aquest certificat de benestar ha nascut per una demanda ètica en la societat que com més gran sigui més obligarà a augmentar-ne l'exigència. "Sabem, des de fa molts anys, que una de les forces tractores més important per garantir el benestar animal és que sigui el propi consumidor qui tibi per aquest besnestar", afirma el doctor en veterinària i investigador de l'àrea de benestar animal de l'IRTA Antoni Dalmau."Això és un primer pas: hem de canviar radicalment la forma de veure les coses i hem d'avançar cap a una granja que tingui en compte les necessitats comportamentals i emocionals dels animals", sosté Dalmau.I és que, segons els que s'hi dediquen, aquest benestar reverteix sobre la qualitat del producte. Aquesta i altres entrevistes les pots trobar a cope.es/barcelona i a les xarxes socials twitter, instagram i facebook.