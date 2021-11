La història darrera del llibre solidari a Barcelona

Joan Bagur Florit, un emprenedor jubilat, l’any 2011 amb 75 anys i després de plantar cara a un càncer, decideix seguir amb actiu fent una activitat d’ajust als mes necesitats i aixi neix l’associació Llibre Solidari.

I així continua. Segurament heu vist els punts de venda de llibres, i música, de segona mà a diferents vestíbuls del metro, com el de l'estació d'universitat, Tots aquests llibres tenen una muntanya de solidaritat darrere seu.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la presidenta de l'associació, Berta Bagur, (àudio) filla del fundador que avui ja té 85 anys.

"Comencem a recollir llibres d’una forma modesta, fins i tot amb un carret de supermercat. Poc després canviem els primers espais de venda i ens situem a diversos mercats ambulants de la nostra ciutat." Explica Bagur. "A finals del 2012 s’obre la nostra primera botiga al Carrer Francesc Tàrrega 9, al barri del Congrés de Barcelona".

A dia d'avui, en Joan Bagur (Mercadal, Menorca, 1936) segueix d'aprop tots els moviments de Llibre Solidari, essent la seva filla, Berta, qui lidera aquest somni solidari.

"La nostra associació funciona amb la mateixa rigorositat d'una empresa, les seves obligacions fiscals i impostos són exactament els mateixos que té l'àmbit empresarial. Els treballadors (no els components de el projecte oportunitat) tenen el seu sou com qualsevol treballador. Els treballadors (no els components de el projecte oportunitat) tenen el seu sou com qualsevol treballador. Els treballadors externs són una meravella per a la nostra associació per la seva elevada motivació envers el projecte i la seva col·laboració només rep aportació econòmica en funció dels resultats." afirma la presidenta de l'associació i afegeix que "També vull remarcar que tots i cadascun dels punts de venda paguen el lloguer a excepció dels Mercats Municipals (gentilesa de l'Ajuntament de Barcelona)".