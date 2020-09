El gremi de restauració alerta de que no haura pròrroga d'Ertos a bars i restaurants

A Migdia Cope Catalunya i Andorra avui hem tingut l’oportunitat de saludar en Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, perquè ens ampliï la informació que alerta sobre el fet que el govern espanyol és podria estar plantejant excloure de la pròrroga dels ERTOs a la restauració.

Per al nostre convidat, és molt sorprenent que el govern espanyol hagi posat sobre la taula aquesta proposta, el sector està veritablement alarmat, segons ens comenta en Roger, davant la possibilitat de perdre la protecció dels ERTOs. Si es confirmés, voldria dir que el govern espanyol tira per terra el sector de la restauració i mostraria una enorme irresponsabilitat. Tant patronal, com sindicats no s acaben de creure aquest plantejament, fins i tot han arribat a pensar que estigui davant d’una estratègia negociadora, sigui com sigui, no entén les raons que s’hi amaguen, sense ERTOs la restauració no té sortida possible.

Per salvar aquestes empreses vinculades a bars i a restaurants, primer cal que els ERTOs durin tant com sigui necessari, fins que es recuperi el consum, i segon, que es desbloquegi els acomiadaments, el nivell d'ocupació laboral trigarà molt a recuperar-se, per tant, és impossible mantenir tots els llocs de treball.

Un altre molt tema important, segons ens comenta en Roger, són els lloguers, calen moratòries i/o rebaixes, però majoritàriament els propietaris s han girat d'esquena, segons el nostre convidat amb la complicitat del govern espanyol i autonòmics.

Les despeses vinculades a immoble i a contractes laborals són les més grans del sector, si els ERTOs s’acaben el 30 de setembre, el futur portarà un tancament massiu al sector de la restauració.