Els treballadors de residències per a persones amb discapacitat estaran inclosos a l’assegurança d’UNESPA

La Fundació Institut Social Partners que vetlla pels interessos de les entitats i de les persones que treballen en l’àmbit de la discapacitat, la malaltia mental i el risc d’exclusió social, i Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, aplaudeixen la incorporació dels treballadors de residències amb persones amb discapacitat a l’assegurança creada per la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA) dotada d’un fons solidari de 37 milions d’euros.

Així doncs, qualsevol treballador que hagi estat involucrat directament en la lluita contra la Covid-19 durant el període de vigència de l’assegurança tindrà dret a rebre aquesta prestació. L’objectiu d’aquest fons ha estat la creació d’una assegurança col·lectiva –la més important de la història de l’Estat espanyol- amb capacitat per poder indemnitzar la mort per causa directa de la Covid-19 o l’hospitalització dels treballadors contagiats.

En un primer moment, la Fundació Institut Social Partners i Dincat van detectar que l’assegurança no tenia en compte els treballadors que presten servei a residències per a persones amb algun tipus de discapacitat, patologia o risc d’exclusió i van demanar a UNESPA la cobertura d’aquest col·lectiu a través d’una carta que va obtenir l’adhesió de més de 1.200 entitats, amb el suport de La Confederació, altres federacions i associacions del tercer sector.

Per la seva banda, Dincat va mantenir un contacte permanent amb UNESPA amb l’objectiu d’explicar la importància de reconèixer i incloure els professionals del sector de la discapacitat.

Segons el president de la Fundació Institut Social Partners, Jaume Serarols, “els treballadors de les residències per a discapacitats, igual que els treballadors de les residències per a persones grans, són professionals que han estat a primera línia contra la pandèmia, exercint la tasca essencial de tenir cura d’aquestes persones, en molts casos, més vulnerables davant d’un possible contagi”. En la carta que la Fundació va fer arribar a UNESPA, també s’agraïa la iniciativa del fons i el qualificava “d’acte de suport i innovació social, sense precedents, al sector assegurador”.

Ha celebrat també la incorporació del col·lectiu de la discapacitat a la cobertura, agraint “la bona disposició d’UNESPA a l’hora de modificar les condicions de l’assegurança, reconeixent també la gran tasca d’aquests professionals, que han fet un sobre esforç físic i emocional i que han demostrat un compromís i implicació admirables”.

La indemnització en cas de mort és de 30.000€ i la indemnització per hospitalització de 100€ al dia sempre que l’ingrés hagi estat superior a tres dies i fins a un màxim de 14. Els dos supòsits han d’haver ocorregut entre el 14 de març i el 13 de setembre de 2020.

Al web de la Fundació Social Partners s’hi pot trobar tota la informació necessària sobre els tràmits a seguir per poder sol·licitar la indemnització a través d’aquesta assegurança.