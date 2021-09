Un 85% dels treballadors a Catalunya no es senten compromesos amb la seva empresa

S'ha realitzat una enquesta on diu que el 85% dels treballadors no es sent compromès amb la seva feina. Parlarem amb el Carlos Piera, director i CEO de DH Espanya i autor de l'estudi.



-És normal aquesta xifra tan elevada?



Si observem una mica com són els entorns a la feina i com els líders tracten als seus treballadors, malauradament és una xifra alta i real.



-En qui creus què cau la responsabilitat?



La responsabilitat és de tots perquè el treballador ha de saber on encaixa, trobar també la seva passió i buscar feina on pugui aportar valor, sí que és veritat que la responsabilitat dels líders és molt més gran que la resta.



-Això es veuria reflectit a la productivitat?



Hi ha molts líders que s'ho pregunten, és de sentit comú, sí estàs en un entorn on et sents a gust, no estàs estressat o no tens aquesta por a que t'acomiadin, lògicament t'acabes enfocant només en la teva feina.



-No és fàcil trobar una feina on no tinguis un company que vulgui estar per sobre teu.



No ho és, perquè finalment tots som egos i tots prioritzem les nostres pròpies necessitats, pero quan crees un ecosistema on ens cuidem uns als altres, es crea un mètode que funciona i existeix tot i que no és una tasca fàcil.



-Com ha influenciat la pandèmia en aquesta felicitat a la feina?



En molts sentits estic convençut que tots tenim amics que han utilitzat la covid per fer una introspecció. Ha influït molt en com ens plantegem les coses i com afrontem el món laboral en l'àmbit humà i en l'àmbit operatiu.



-Però no es comença perquè l'ambient a la feina sigui favorable?



Es comença per la part del personal, hem de saber quins són els valors que representen l'empresa i què vagin de la mà del negoci. Després hem de treballar en el personal preguntant-nos quins són els valors de les persones i si encaixen entre si. A partir d'aquí vas construint un propòsit per tenir un impacte positiu entre els companys i la societat. Sí tot això s'aconsegueix, vas veient els fruits i els treballadors es comprometen amb l'empresa.