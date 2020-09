Comissions Obreres vols que abans del 30 de setembre es confirmi la pròrroga dels ertos.

El secretari general Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ens ha respost a la preocupació generalitzada sobre les pròrrogues dels ertos, ell ens ha comentat que estan treballant intensament amb reunions diàries perquè aquesta mateixa setmana es pugui presentar la proposta i així arribi en temps al pròxim consell de ministres i es confirmi la pròrroga dels ertos, una circumstància esencial, ja que és molt important allargar aquesta protecció per a treballadors i empreses que coneixem com a erto.

Gener, setmana santa?, També des de comissions veuen que els ertos s’hauran d'anar tipificant en el temps i els terminis, donat que no tots els sectors estan afectats en la mateixa mesura, i alguns hauran d'arribar més enllà de final d’any, com són tots els sectors que impliquen socialització de les persones, aquestes activitats pateixen d'una forma molt més greu aquesta circumstància i caldrà arribar molt més lluny.

Un altra preocupació són els acomiadaments per causes relacionades amb la covid, donat que s’està fent un gran esforç per mantenir les empreses i també s haurà de fer per mantenir l'ocupació, aquí està l’equilibri. Les actuals mesures de protecció que tenen els treballadors en erto s hauran de mantenir en la pròrroga d'aquests mateixos, i un cop s acabi l erto caldrà trobar de nou aquest equilibri perquè no siguin acomiadats.

Des de comissions obreres confien en la capacitat de les negociacions i que aquestes portin el exit de la pròrroga dels ertos com a eina de protecció per a empreses i treballadors.

També hem volgut parlar amb en Javier Pacheco, sobre aquells pares que s’hauran de quedar a casa per fer-se càrrec del seu fill, si aquest té covid, ell opina que una baixa laboral dels pares no és la millor figura per diferents motius... Quan un pare o mare es queda a casa per cuidar els fills ho fan per protegir a tota la ciutadania, per tant tots hem de ser copartícips d'aquesta realitat, i això ho fan en matèria de recursos públics els pressupostos generals de l'estat, no només les partides de la seguretat social, que ja estan sotmesa a una enorme tensió. Hauran de ser els pressupostos generals de l'estat els que garanteixin aquesta prestació, donat que és una prestació de caràcter social, que implica a tota la ciutadania, tots en som responsables i beneficiaris.