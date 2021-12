"Cazafantasmas: más allá". Un digne relleu generacional

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella.... o no? (àudio)





"Cazafantasmas: más allá"





Una mare soltera i els seus dos fills arriben a una petita ciutat, descobrint la seva connexió amb els cazafantasmas originals i el llegat secret que va deixar el seu avi després de si. Seqüela directa de "Cazafantasmas 2".





"Fue la mano de Dios"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El oscfaritzat guionista i director Paolo Sorrentino presenta la història d'un noi, Fabietto Schisa (Filippo Scotti), en el turbulent Nàpols dels anys vuitanta.

En "Va ser la mà de Déu", hi ha lloc per a alegres sorpreses, com l'arribada del llegendari futbolista Diego Maradona, i per a una tragèdia igual d'imprevista.

El destí interpreta el seu paper, l'alegria i la dissort s'entrellacen i el futur de Fabietto tira a rodar. Sorrentino torna a la ciutat que ho va veure néixer per a contar la seva història més personal: un relat sobre el destí i la família, els esports i el cinema, l'amor i la pèrdua.





"Seis días corrientes"

Relata una setmana en la vida de Valero, Moha i Pep, treballadors d'una petita empresa de lampisteria i electricitat dels afores de Barcelona. Formada per sis capítols que narren les situacions que sorgeixen quan els protagonistes s'enfronten a una reparació.

Cada capítol correspon a un dia de la seva setmana laboral i es construeix al voltant de la relació que s'estableix entre els protagonistes i els clients que han sol·licitat els seus serveis.