Cal un canvi de model de les residències d'avis a Catalunya?

El departament de salut de la generalitat de Catalunya ha actualitzat el protocol de visites a les residències de gent gran i l’ha fet més flexible. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat d’aquest tema amb la Maria José Carcelen, coordinadora de la plataforma 5+1, qui representa als familiars de la gent gran que es troba a les residències de Barcelona.

La Maria José, ens explica en què consisteix aquesta actualització de protocols, i ens diu que respecte a les visites és exactament igual que abans, donat que a l'anterior protocol es recomanava una visita a la setmana, i per sortir a l'exterior a passejar, feia falta l'autorització de les empreses, ara, el que es diu és que hi haurà com a mínim, una visita setmanal, però aquest fet quedava supeditat a les necessitats organitzatives de la residència, per tant, a efectes pràctics, tot queda igual, mitja hora setmanal amb una mampara separadora, o sigui, un temps absolutament insuficient que fa que els nostres majors tinguin una gran sensació d'abandonament i soledat.

Respecte a sortir del centre, sembla que serà més fàcil, ja que les sortides no quedaran condicionades a l'autorització de les empreses gestores, aquest era un dels temes més importants per a la plataforma que representa la María José, ja que es deixava en mans d'empreses privades la llibertat i els drets fonamentals dels ancians.

El dia 26 de setembre s’ha preparat una manifestació que demana un canvi de model urgent a les residències, que es presenta com a imprescindible, es portaran a terme concentracions a tot l’estat, evidentment mantenint totes les mesures de seguretat. El canvi que demanen implica modificar el model actual, el qual només s ajusta a interessos econòmics que gestionen empreses privades, i mai, l’atenció a les persones vulnerables mai pot ser un negoci, es necessita també una adequació de la cartera de serveis i del nombre i qualitat dels professionals. També cal tenir molt present l’aïllament patit per la nostra gent gran, el qual els està causant un mal enorme. La concentració de Barcelona, es portarà a terme el 26 de setembre a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume, i la crida és absolutament transversal, cal ser conscient del que ha passat i del que està passant a les residències de gent gran.