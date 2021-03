Arriben els primers robots per desinfectar de covid habitacions d'hospital

La tecnologia també ens ajuda a desinfectar la covid-19. Cinc hospitals de Catalunya utilitzaran per primera vegada els robots que desinfecten les habitacions on han estat pacients amb covid. L'Hospital comarcal de Blanes és un dels cinc centres catalans triats per aquesta prova. Parlarem amb la Susana Bosch, cap de serveis generals.

Com funciona aquest robot?

Una vegada el nostre personal de neteja ha desinfectat l'habitació, els robots ens ajuden a fer una desinfecció final. Es poden programar automàticament, però nosaltres ho farem manualment perquè els nostres hospitals sempre estan plens, quan podem entrar a l'habitació una vegada feta la neteja, entres el robot i amb una tablet defineixes per on ha de desinfectar, una vegada ho has definit tot, tanques la porta i l'encens des de fora perquè té llums ultraviolades molt potents per matar tots els bacteris i els virus. En desinfectar les nostres habitacions, calculem entre uns 10 -12 minuts.

Aquest robot desinfecta tota mena de virus de bacteris?

Sí, tant bateries com virus, però és una llum de nivell UVC que nosaltres no coneixem gaire, llavors hem d'anar treballant i anirem provant. Tenen una durada d'uns quatre i cinc anys, llavors perden la potència s'han de posar unes llums noves, és molt fàcil de mantenir.

Quina autonomia té?

Entre dues hores i mitja i tres hores, també depèn de com siguin les habitacions.

Ja està en marxa?

Hem fet algunes proves, però encara hem d'acabar de formar al personal que ho farà servir, perquè s'han d'assignar persones en concret en cada torn per fer-los servir, llavors farem un protocol juntament amb infermeria i ho posarem en funcionament esperem que entre aquesta setmana i l'altre ja estigui en marxa.