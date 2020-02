El Tech Spirit Barcelona ha arrencat aquest dimarts valorant la força del moviment emprenedor per sobreposar-se a la cancel·lació del Mobile World Congress i el 4YFN i fent una crida a mantenir la unitat per la capitalitat tecnològica. L'esdeveniment ha començat amb una sessió institucional que ha comptat amb la consellera d'Empresa, Àngels Chacón; el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el director general de la Mobile World Capital, Carles Grau; i el conseller delegat de Barcelona Tech City, Miquel Martí, entre d'altres. La consellera d'Empresa ha posat com a exemple de la força de l'esdeveniment que unes 400 empreses faran més de 1.000 reunions en dos dies, per la qual cosa ha dit que el Tech Spirit és "tangible". Barcelona acollirà almenys un miler de reunions entre més de 400 empreses tecnològiques en només dos dies. Aquesta és la primera valoració de l'organització dels actes alternatius al cancel·lat Mobile World Congress a Barcelona aquesta setmana. Entorn de 5.000 inscrits en els actes sobrepassen qualsevol estimació i la plaça central de la Llotja de Mar de la Cambra de Barcelona es va veure marcada per trobades informals promesa de negocis. Múltiples escenaris, trobades i vitalitat increïble ha estat el resultat de l'organització contrarellotge dels actes organitzats entorn del Tech Spirit Barcelona. Tots els actes seran gratuïts per als assistents. Les inscripcions s'obriran demà, en conèixer-se el programa sencer.

Parlem amb Miguel Vicente, president de Barcelona Tech City.

