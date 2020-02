Sostenibilitat del sistema sanitari. El repte del futur

Durant tot un matí, l'auditori del Recinte Modernista de Sant Pau s'ha convertit en el centre d'atenció dels innovadors de salut. S'hi ha celebrat el Digital Health Open Doors (#DigitalHealthOD), un esdeveniment integrant del moviment #TechSpiritBarcelona que ha sorgit, a parts iguals, per cobrir l'espai i les necessitats que deixava orfes la cancel·lació del MWC i del 4YFN, la cita de l'any per a les startups. Organitzat per Barcelona Health Hub (BHH) juntament amb ECHAlliance, Healthio, la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i patrocinat per Lener, la cita ha reunit més de 300 especialistes, per abordar els reptes de la salut digital, que en menys de 48 hores han obligat l'organització a penjar el cartell de complet i a mantenir llista d'espera fins a l'últim moment. Després de la cancel·lació del 4YFN va sorgir la necessitat de continuar oferint un marc on desenvolupar les activitats que hi estaven previstes. Van decidir oferir aquest espai, després de l'oportunitat que va sorgir de manera espontània amb el moviment #TechSpiritBarcelona, del qual formem part activa en el seu braç de salut digital. A Barcelona hi ha un talent enorme i la jornada d'avui n'és una mostra. Un talent que ens motiva, a més, a continuar treballant per millorar la salut de les persones, una iniciativa sorgida fa deu anys amb l'objectiu de crear relacions entre els diferents actors dels sistemes sanitaris per fomentar ecosistemes que afrontin els reptes de salut de el futur.

El panell amb el qual s'ha obert la jornada ha aprofundit en una gran dificultat reiterada des de les startups, que és la manca d'entesa amb la gran indústria farmacèutica. Per aquest motiu han volgut aprofitar la presència d'especialistes en compliance i validació clínica d'empreses i altres grans farmacèutiques perquè ens expliquessin com posar en línia les startups amb la indústria i aconseguir que parlin mateix idioma.

Parlem amb Joan Cornet, director de Digital Health Observatory and Coalition of the Willing a ECHAlliance.