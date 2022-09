Salut comença a vacunar amb la quarta dosi de Covid a les residències de gent gran

Aquest dilluns el Departament de Salut ha començat a administrar la quarta dosi de la vacuna contra el covid a les residències de gent gran. És amb les noves vacunes adaptades a la variant òmicron, que ara és la majoritària.





La quarta dosi, necessària entre les persones més grans

Salvador Macip, Doctor e investigador opina que la quarta dosi és necessària perquè les persones grans perden abans els anticossos.

"La seva resposta d'entrada a la vacuna és inferior i perden abans aquesta protecció. L'administració d'una dosi de reforçels ajudarà a reactivar aquesta immunitat".

A més, durant aquesta setmana, els ambulatoris també començaran a citar les persones més grans de 80 anys per vacunar-les. Com va passar l'any passat, en el mateix moment també els vacunaran contra la grip. Els punxaran una vacuna a cada braç.

Amb la tardor acabada d'estrenar, els experts creuen que ara és un bon moment per vacunar les persones més grans de 80 anys. Així quan comenci el fred i els contagis tornin a pujar, estaran ben protegides. I un cop s'hagin vacunat els majors de 80 anys, es vacunaran els més grans de 60 i el personal sanitari.

Per als menors de 60 anys, ara per ara, no està prevista.Si la que si l'òmicron es manté, els joves estan ben protegits per evitar símptomes greus.

Els experts asseguren que no hi ha cap contraindicació per punxar dues vacunes alhora, la del covid i la de la grip. Recorden que als nadons se'ls posen diverses vacunes a la vegada.