"La Sabateria", a Lleida, una de les liibreries més maques del món

Un ránquing elaborat per un portal especialitzat, que es diu “Little Books” ha situat a la llibreria La Sabateria, a Lleida, com la novena llibreria més maca del món. La llibreria es troba en ple barri antic de la ciutat. L'Estefenia Ranyé és la propietària d'aquesta llibreria, a la que hem volgut felicitar: “Ens van enviar un correu explicant que havíem entrat en aquest rànquing. Vam estar molt contents, obviament, som una llibreria de 40 metres quadrats al centre històric de Lledia, i el fet que haguem aconseguit això ens posa molt contents, no només per la llibreria sinó per la ciutat. Portem uns 5 anys existint, i ens diem “La Sabateria” perquè jo volia un local que era una sabateria, no va acabar sent aquesta sabateria en concret, però li vam posar aquest nom. Venem llibres, però també és un espai obert a la cultura. Tenim una selecció molt petita de llibre nou, també llibre de segona mà, llibre antic, exposicions, clubs de lectura, tallers d'escriptura, hem fet teatre, presentacions... I sí , hem notat que estar en aquest rànquing com una de les llibreries més boniques del món ha fet que a les xarxes ens augmentin molt els seguidors, i també ve més gent a la llibreria, gent d'arreu de Catalunya que ens ha dit que venia a fer-se una foto davant la llibreria. I és una cosa que fa falta, la pandèmia ens va fer patir molt, sobretot al principi, però vam sobreviure, sempre hi han hagut lectors que continuen venint, i hem pogut mantenir bastant les vendes aquests darrers mesos”. Li demanem a la Estefania que ens expliqui com és la llibreria: “És molt petita, té una doble porta de colors, i té molta personalitat. El sostre té vigues originals de fusta, hi ha mobles molt diversos, hi ha un bagul que vam trobar a una antiga granja a la Vall d'Aran, hi han prestatges d'una antiga estació de correus, hi ha un moblet molt petites trobat a Barcelona... “