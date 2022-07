L'oci nocturn es recupera a nivells prepandèmia

L'oci nocturn és un dels sectors que pitjor ho va passar en temps de pandèmia. A Catalunya, la situació es va recuperant, però no sabem fins a quin punt la normalitat total ha arribat. Per saber-ho, parlem amb en Fernando Martínez, secretari general de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON), qui ens explica que: "aquest estiu, els índexs d'afluència s'aproximen als que teníem el 2019, així que per aquesta part estem contents. Ara bé, tenim problemes com la seguretat, que no podem baixar la seguretat. Un altra qüestió de summa prioritat són les agressions sexuals que es produeixen a les immediacions dels locals d'oci nocturn. En termes econòmics, un altre front són les ajudes que ens va prometre el consistori i que encara no han arribat. Al mes de gener de 2022, teníem pendents el cobrament de les ajudes tant del mateix mes de l'any passat com les que ens van dir que rebríem a l'estiu del 2021, on vam haver de tancar els nostres locals. Encara no hem rebut cap import de la Conselleria. Aquestes ajudes estan atorgades, però no abonades. Alguns locals i bars de copes han hagut de tancar per culpa de la situació d'excepció que vam viure. Segons l'auditoria realitzada per la FECALON, el 27% dels locals d'oci nocturn per raons d'arrendament, expiracions de termini dels contactes, bancarrotes... Defensem que hi hagi més llicències. Barcelona no pot aglutinar tot l'oci nocturn i l'àrea metropolitana és el lloc idoni per estendre's i dosificar, així no agafen el cotxe i van en transport públic. A Badalona, FECALON va tenir veu al ple municipal per defensar a aquells gerents del gremi que consideren que existeix una competència deslleial. Ells és trobaven menyspreats perquè, en temps de pandèmia, van haver de pagar impostos. El cert és que el consistori badaloní es va comportar i, el mateix divendres de la nostra presència al ple, va publicar un paquet d'ajudes. Les xifres d'afluència ja són prepandèmia i s'espera un gran estiu, amb un índex d'ocupació hotelera alta. Volem recuperar la confiança del sector i, sobretot, al personal que teníem contractat".