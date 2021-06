LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A “LA LINTERNA” de dimarts van començar fet una passejada en bicicleta, de la mà de “Bicis sense edat”, una associació que s'ha proposat treure als nostres avis a passejar en tricicles adaptats i amb voluntaris que s'encarreguen de pedalejar. D'aquesta manera, avis que porten molt de temps sense sortir de les seves residències, poden apropar-se al mar, o fer una passejada per diferents ciutats de Catalunya.

També hem conversat amb tres alumnes d'un institut de Terrassa que han arribat a la final d'un concurs internacional gràcies a un invent que pot canviar la vida de molta gent, especialment al tercer món: Una màquina que serveix per pasteuritzar l'aigua, i matar així els bacteris que pugui tenir. El 5 d'agost serà la final a Nova York.

L'onada de calor no ens dona treva, i des de Protecció Civil ens han compartit una sèrie de consells per fer-la més suportable i no patir les conseqüències de temperatures que estan sent molt més altes del que és habitual per aquestes dates.

I hem tancat el programa amb la música de Marina Rossell, de Sopa de Cabra, dels Amics de les Arts.... i molts altres artistes i grups que seran presents al Festival Som de Mar, que tindrà lloc durant el mes d'agost a Lloret de Mar. El seu director, Carles Gilibets, ens ha donat tots els detalls.

