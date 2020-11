L'hostaleria de Tarragona en estat d'angoixa

En el sector de la restauració es van implementar noves restriccions que a partir del dilluns vinent començaran a poder obrir fins a les nou i mitja de la nit, sense límit d'aforament a les terrasses.

A La Linterna Catalunya hem parlat del tema amb Francesc Pintado president de l'associació d'empresaris d'hostaleria de Tarragona.

Com valoreu des de l'associació aquesta mesura?

Francesc: "és un sentiment agredolç, ahir vam tornar a estar reunits el sector amb el govern, quatre consellers i el president. Aquesta vegada ens han tingut en compte, ha sigut la quarta o cinquena reunió. Estem contents perquè veníem de molt avall i entenem que el govern ha fet un esforç escoltant al sector i que és un pas endavant molt important, però a l'hora agre perquè la realitat de les províncies com Barcelona, Tarragona o Reus, la seva oferta gastronòmica està dimensionada a la seva ciutadania, però el fet de no poder-nos moure entre localitats comarques fins aquí quinze dies, no tindran demanda com per poder obrir." explica Pintado.

El president de l'associació afegeix "Els hotels, el mateix, ho estan passant fatal, no hi ha moviments, els que no han tancat, tenen ocupacions en les quals estan perdent diners. Per tant agraïm l'esforç, però un local que no té terrassa, obrir el 30 per cent de l'interior del local, no els hi surt a compte. Els hotels i els destins que depenen dels clients que vénen de fora de la seva localitat, continuaran sense rebre'ls durant uns quants dies més i sense cap ajuda."

El tancament a dos quarts de déu podrà dificultar la seva activitat encara més als restaurants que no tinguin terrassa?

Francesc: "Finalment et resignes i et conformes, les mesures que anava a presentar la Generalitat i que és gràcies a tota la pressió del sector, deien que la restauració podria obrir fins a les cinc de la tarda, nosaltres sol·licitàvem fins a les onze. El tema és que a les 21:30 és una mica just per l'hora que estem acostumats, però ens haurem d'adaptar a aquests nous horaris." conclou el president de l'hostaleria de Tarragona.