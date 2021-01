L'hospital Germans Trias crea la primera unitat pediàtrica permanent de covid a Catalunya

L’Hospital Germans Trias ha posat en marxa la primera Unitat funcional de covid persistent pediàtrica de Catalunya.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la doctora María Méndez, cap de servei de pediatria "Es tracta d’una unitat pionera creada fruit de la necessitat d’atendre infants i adolescents que, després de passar la covid, continuen presentant símptomes durant mesos, principalment fatiga, dificultat respiratòria, debilitat i cefalees."



La persistència d’aquests símptomes produeix una incapacitat per realitzar activitats bàsiques de la vida diària, escolar, social o personal. “És important, per tant, fer una valoració global i donar una atenció multidisciplinària atenent a les manifestacions físiques, cognitives i emocionals que comporta”, explica la cap de Servei de Pediatria.



La Unitat va començar a funcionar el passat 15 de desembre i, actualment, atén 14 pacients de l’àmbit territorial Metropolitana Nord, de Lleida i Girona, amb edats compreses entre els 10 i 17 anys.



Es un equip multidisciplinari per una atenció integral d’excel·lència

La Unitat funcional està integrada per professionals del Servei de Pediatria especialistes en malalties infeccioses, neurologia, pneumologia i cardiologia; així com professionals de Psiquiatria, Psicologia, Rehabilitació, Radiologia i de l’educació.

L’equip compta també amb professionals de l’Àrea de Neuropsicologia de l’Institut Guttmann en virtut del conveni de col·laboració establert entre ambdues entitats amb la creació d’una Unitat Funcional de Neurorehabilitació Pediàtrica des de 2006.



Des de l’ inici de la pandèmia per Sars-CoV-2 s’han anat descrivint casos de pacients amb simptomatologia persistent després d’haver tingut la Covid-19. En el cas d’infants i adolescents, el conjunt de símptomes que poden presentar és molt heterogeni i inclou símptomes neurològics, respiratoris, digestius, psicològics, alteracions de la son i dificultats escolars.



Donada la incidència i la incapacitat que suposa en molts casos, la Organització Mundial de la Salut l’ha reconegut aquesta tardor com a patologia a tenir present, estudiar, investigar i fer seguiment. També han sorgit associacions de pacients que reclamen reconeixement, atenció i seguiment.

“És per això que des de la Direcció Clínica de Pediatria de la Gerència Territorial Metropolitana Nord i de l’Hospital Germans Trias vam decidir crear una unitat específica per nens i adolescents que integrés professionals experts en diferent àmbits”, afegeix.



A la Unitat de covid persistent pediàtrica de Germans Trias es fa una primera visita als pacients d’acollida i valoració de l’afectació en els diferents aparells i sistemes, amb una entrevista i exploració física exhaustiva, mesurament de la força i test d’equilibri, un qüestionari de fatigabilitat, un qüestionari d’afectació cognitiva i també un qüestionari de salut emocional.



Un cop realitzada aquesta primera valoració, es realitzen les diferents exploracions complementàries necessàries i s’estableix un pla terapèutic que pot incloure tractament rehabilitador, mèdic i suport psicològic, si s’escau.

“És necessari el reconeixement per part dels professionals i de la societat d’aquests pacients per tal de poder oferir una atenció i seguiment integral, millorar la seva qualitat de vida i també cal impulsar la recerca en aquesta nova malaltia” coincideixen a destacar Victòria Bovo i Èlia Domènech, pediatres, afectades per la covid persistent i impulsores d’aquesta Unitat.