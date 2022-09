Les xarxes socials avancen l'edat dels primers retocs estètics

Segons la Societat Espanyola de Medicina Estètica cada vegada hi ha persones més joves que comencen a fer-se retocs de cirurgia estètica. Si fa una dècada el primer tractament es feia, de mitjana, als 35 anys, el 2022 l'edat ha baixat fins als 20. Un informe de l'organització ho vincula a les xarxes socials i als filtres per canviar les formes de la cara.

L'efecte de les xarxes socials

La popularització de l'ús de filtres de bellesa a les xarxes socials que canvien l'aparença de la cara i la fan més bonica o harmonitzen els trets facials, segons els cànons de bellesa estàndard, ha fet que moltes persones s'acostumin a veure's amb el filtre. I això ha generat la necessitat de lluir la mateixa cara fora de la pantalla. Les xifres parlen per si soles: l'any 2021 a Espanya el 72% dels retocs eren facials.

Per altra banda, el consum disparat entre els joves de xarxes socials com Instagram, on la imatge i l'aparença física són el principal centre d'atenció, ha contribuït a generar nous referents de bellesa i a augmentar la pressió estètica entre els adolescents i les persones joves.

La pandèmia va disparar la demanda dels retocs estètics un 30%

La pandèmia va disparar fins a un 30% els retocs estètics, sobretot a la part dels ulls, que la mascareta deixava al descobert. Per això, entre les intervencions més demanades trobem la d'eliminar les ulleres o rejovenir les parpelles. Els pacients més joves, però, demanen, principalment, fer-se els llavis més gruixuts (amb farcits d'àcid hialurònic) ieliminar arruguesamb toxina botulínica.