No hidratar-nos bé pot afectar negativament la nostra salut.

Prendre aigua amb freqüència no és garantia de viure més i millor, però no beure la quantitat de líquid adequada (que no sempre són dos litres), pot ser fatal per a l'organisme. Potser és més fàcil entendre-ho si recordem que estem composts per prop d'un 65% d'aigua i que aquesta contribueix a funcions tan importants com mantenir la temperatura corporal, eliminar les deixalles per l'orina, la femta i la transpiració o protegir i esmorteir els òrgans vitals. Cal tenir en compte que també bona part del nostre cervell és aigua, entre un 75 i un 85%. De fet, aquest líquid és tan important per als nostres cervells que si no els hidratem, poden arribar a contreure's, ja que necessiten d'un esforç extrem per a funcionar.



Hidratar-se malament pot causar irritabilitat, restrenyiment o infeccions d'orina



Com pot afectar la falta d'aquest líquid al cervell és només un exemple de les conseqüències d'una mala hidratació, perquè cada cèl·lula del nostre cos el necessita per a funcionar de manera correcta. No beure suficient aigua també pot causar irritabilitat, mal de cap, cansament, infeccions d'orina, problemes respiratoris i bucals, restrenyiment i hipertensió, a més d'estressar el sistema renal.

Però abans d'arribar a aquest punt, el cos ens avisa de l'escassetat de líquid de diferents formes. L'orina, per exemple, pot donar-nos pistes. "Si és clara, la hidratació és bona, però quan és fosca significa que hem de beure més o que pot haver-hi alguna patologia". La pell pot ser altre bon indicador. "Si et pessigues el braç, fas un plec i la dermis no torna a la seva posició normal, significa que estàs bastant deshidratat", segons la doctora María Isabel Beltrán. Alguns grups de persones han de ser més cauts i no descurar mai la seva hidratació.

Les persones majors també han d'assegurar-se que estan prenent suficient líquid, ja que segons avança l'edat disminueix la quantitat d'aigua en l'organisme. "La seva capacitat de retenció és menor, els teixits perden elasticitat i les defenses baixen, d'aquí que en aquestes edats s'insisteixi tant a cuidar la hidratació", explica Beltrán. "A més, pot deteriorar-se el mecanisme de la set".



Quanta aigua hem de beure per a estar ben hidratats?



Durant anys, molts experts van recolzar la recomanació de prendre dos litres d'aigua diaris, però avui se sap que està obsoleta. Prendre més aigua de la que necessita ella veritat és que les necessitats d'hidratació varien en funció del sexe, l'edat, l'activitat física o els factors ambientals i que, per tant, és molt complicat fer una recomanació general d'ingesta d'aigua diària que sigui vàlida per a tota la població.