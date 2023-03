Tinder és una de les aplicacions de cites més populars, és la més utilitzada pels joves a Espanya. Es una de les més populars però estudis recents qüestionen que sigui del tot segura. S'ha fet un estudi finançat pel Ministeri d'igualtat que revel.la dades a tenir en compte: el 22% de les dones que han quedat amb homes a través de Tinder, han patit una violació. I una altra xifra: el 70% diu que s'han sentit pressionades per mantenir relacions sexuals, Yolanda bernal





I això és justament el que li va passar a la Clara Marcilla, que ha estat usuària de Tinder durant molts anys. No li han sorprés dels xifres d'aquest estudi. Ella mateixa reconeix que en algun moment ha patit episodis desagradables. Hi ha moments en què no saps gestionar la situació i acabes fent coses que no et venen de gust.





La motivació de la Clara a l'hora d'utilitzar Tinder va ser la de buscar parella i conèixer gent amb la que sorit. Tot i que hi ha llums i ombres, la Clara ho recomana, perquè la majoria d'experiències, diu, han estat bones. Hi ha molta literatura també sobre els enganys que hi ha al voltant de Tinder, sobre la realitat que hi ha darrera de molts perfils. Que no hi hagi fotografia, ja pot ser sospitós. La Clara explica que aprens a detectar on pot haver-hi problemes.

Precisament l'anonimat que hi ha darrera de molts perfils que circulen per Tinder dóna ales a que alguns homes cometin agressions amb total impunitat...

Segons l'estudi què comentàvem, la majoria d'aquetes agressions les han comés homes d'entre 35 i 55 anys. La Mònica Sáiz és la coordinadora de l'estudi i ens ha explicat també que el 57% de les enquestades apunta que algun dels homes amb el que havien quedat, les havien animat a consumir alcohol. En qualsevol cas, els autors de l'estudi deixen clar que les agressions sexuals a dones van més enllà de Tinder.

I què diuen desde Tinder, des d'aquesta aplicació tan popular entre els joves..? Que tenen tota la voluntat d'acabar amb aquest tipus de situacions i en qualsevol cas, animen a les víctimes a que ho denuncïin, si és el cas.