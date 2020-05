El festival de documentals de Barcelona a Filmin

El Víctor Esquirol és crític de cinema a OtrosCinesEuropa i cada divendres ens porta tres recomanacions a La Linterna Catalunya.

Aquestes són les tres d'aquesta setmana:

-Space Dogs

Aquest any els DocsBarcelona és pot seguir a través de la plataforma filmin.

Laika, una gossa que malvivia als carrers de Moscou va ser el primer ésser viu a ser enviat a l'espai. Convertida en heroïna, el relat oficial va ocultar els cruels experiments que va sofrir i com va morir desintegrada en l'atmosfera terrestre. Lluny de mitificar la guerra espacial entre l'URSS i els EUA, Space Dogs ofereix la versió oculta de la història, on centenars d'animals van prestar involuntàriament els seus cossos al servei de la ciència.En aquesta terrorífica història, els humans cedeixen el protagonisme a dos gossos de carrer que malviuen en l'hostil Moscou actual, dues tortugues i un mico. Situant la cambra a l'altura dels ulls dels gossos, seguim les seves penúries per a sobreviure, i en paral·lel descobrim amb incredulitat un material d'arxiu inèdit que mostra l'atroç experimentació amb animals en nom de la ciència i el progrés. Un homenatge a aquests animals i una contundent confrontació a l'antropocentrisme que ens fa reflexionar sobre si la fi justifica els mitjans.

-Cats

Adaptació del famós musical d'Andrew Lloyd Webber, del mateix títol. La trama gira entorn d'una tribu de gats -els Jellicles- durant la nit de l'any en què prenen la seva més transcendent elecció: la de decidir quin d'ells renaixerà en una nova existència. La producció teatral es va representar ininterrompudament 21 anys en el West End de Londres, mentre que a Broadway (Nova York) es va mantenir 18 anys en cartell.

-El crack cero

Sis mesos després del suïcidi del famós sastre Narcís Benavides, una misteriosa i atractiva dona casada visita a Germán Areta, prestigiós ex policia de la Brigada Criminal i ara detectiu privat, perquè iniciï una recerca exhaustiva sobre el “Cas Benavides”. La dona està convençuda que el sastre, que era el seu amant, va ser assassinat. Encara que el seu instint li diu a Areta que la gent només mata per amor o per diners, anirà descobrint que hi ha més motius, i més d'un sospitós, per a llevar d'al mig al sastre... Preqüela de "El crack" (1981), que narra de nou les recerques del detectiu Areta en els convulsos anys de la Transició Espanyola.