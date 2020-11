Els propietaris forestals reclamen més pedagogia per accedir al bosc

El cas d'una propietària forestal de Ripoll condemnada a pagar 480 euros de multa per desobediència a l'autoritat arran d'un enfrontament amb un boletaire ha reobert un debat que fa temps que preocupa els propietaris forestals.

Un tema que ara, amb la covid-19, s'ha agreujat amb l'increment de gent que accedeix al bosc sense respectar els costums i usos del món rural. Els visitants també aprofiten per extreure els fruits que se'n generen. Bolets, pinyes, llentiscle o llenya són només alguns exemples de tota una economia submergida en uns boscos privats, però que, per tradició, mai han estat tancats al públic. Els propietaris demanen més pedagogia, una regulació consensuada amb el territori i més ajuts per al manteniment de finques.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la raquel Serrat, responsable de medi rural d'Unió de Pagesos, i el problema, explica Serrat, és que "hi ha gent que entra a les finques sense respectar-les, sense demanar permís i, en algunes ocasions, fins i tot, encarant-se als propietaris."

Per això, la responsable demedi es mostra partidaria, insisteix, en la necessitat de fer pedagogia. "El bosc sembla casa de tots, però no ho és, és casa d'un particular. No pot ser que llencin llaunes i deixalles. Darrere hi ha un gran esforç d'algú per mantenir-ho" en condicions, explica.

El problema de fons, assegura, "és que, del bosc, en gaudeix tothom, però al final qui paga és un (el propietari) i el retorn és poc". Denuncia que els ajuts per part de l'administració són gairebé nuls i no pot ser que el bosc sigui un "campi qui pugui".

Més pedagogia i respecte

Recorda que ja fa un temps es va parlar del carnet del boletaire al Ripollès i de fer pagar per collir bolets però creu que cal seguir explorant noves fórmules. També defensa que cal fer molta pedagogia. "Primer cal entendre el món rural, és molt diferent a l'urbà" i cal ensenyar aspectes que poden semblar elementals però que no es compleixen, com ara que si et trobes un filat tancat, s'ha de deixar tancat en cas de passar-hi."

Per últim, espera no haver d'arribar a l'extrem de tancar totes les propietats perquè seria una pèrdua per al territori. "Soc més partidaria d'obrir la ment" de les persones, diu, de fer pedagogia". explica Raque Serrat.

Des del seu punt de vista, es poden compartir els fruits del bosc sempre que es faci des del respecte (es pot arribar a un acord amb el propietari per exemple si algú necessita llenya) i complint amb els costums del món rural.