Els europeus no estan disposats a pagar més per un cotxe ecològic

Un estudi ha analitzat per primera vegada l'impacte de les etiquetes ecològiques europees a l'hora de comprar un vehicle. La recerca, liderada per la UOC i amb una mostra de 6.400 persones de 8 països, entre els quals hi ha Espanya, Alemanya i Països Baixos, revela que malgrat l'alt nivell de consciència dels europeus envers l'impacte sanitari i mediambiental dels cotxes, el factor principal que tenen en compte a l'hora de comprar-ne un és el preu, seguit de la seguretat viària i el consum de combustible. Només 1 de cada 10 pagaria més per un cotxe més ecològic.

Els automòbils són responsables de prop del 12% de les emissions totals de diòxid de carboni (CO2) de la UE, el principal gas d'efecte d'hivernacle. Per tal de promoure la compra de vehicles menys contaminants, la Comissió Europea està prenent en consideració un conjunt de regles comunes que serveixin de referència a les autoritats locals o nacionals per a impulsar projectes ecològics, als fabricants de vehicles per a produir cotxes menys contaminants i als consumidors per a guiar-los en la compra d'aquest tipus d'automòbils mitjançant l'eco etiquetatge.

L'objectiu de la recerca ha estat analitzar l'impacte que pot tenir l'ús d'etiquetes relacionades amb la informació ambiental, ecolabels, en el consum de cotxes ecològics. Aquesta etiqueta d'excel·lència ambiental, establerta el 1992 i reconeguda a tot Europa i a tot el món, s'atorga a productes i serveis que compleixen alts estàndards ambientals al llarg del seu cicle de vida. L'objectiu és promoure l'economia circular en encoratjar els productors a generar menys residus i CO2 durant el procés de fabricació.

Parlem amb Francisco Lupiáñez, Cofundador d'open evidence i professor dels estudis de ciències de la informació.