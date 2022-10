Els cotxes sense etiqueta ambiental podran circular 24 dies l'any per la ZBE

Els cotxes sense etiqueta ambiental podran circular fins a 24 dies l'any per la zona de baixes emissions. L'Ajuntament de Barcelona ampliarà les autoritzacions anuals que es poden demanar, de les 10 actuals fins a aquestes 24. S'inclourà en lanova ordenança que preveu aprovar a principis de l'any que ve per esquivar les sentències judicials en contra.

No només es podran demanar més permisos cada any, sinó que la nova ordenança també establirà un parell d'excepcions més: els treballadors a qui els falti menys de cinc anys per jubilar-se i utilitzin el vehicle a la feina, i les famílies amb pocs recursos. Fins ara, només estaven exempts de la zona de baixes emissions les persones amb ingressos baixos que també necessitaven el vehicle per treballar.

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, creu que la contaminació es mantindrà a ratlla.

"Són elements que, en termes generals, creiem que tindran un impacte ambiental petit, però que en termes particulars són molt importants.Aconseguim afinar molts col·lectius que s'haurien pogut trobar en dificultats per fer front a aquesta ZBE i, per tant, li donem aquesta dimensió més social"

El Tribunal Superior de Justícia va tombar la primera ordenança de la zona de baixes emissions, però per araes continua aplicant perquè la sentència no és ferma. L'Ajuntament, però, la va recórrer al Suprem.