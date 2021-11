Els consumidors, farts de ser atesos per màquines

La majoria de les queixes i reclamacions que reben les administracions públiques de part dels consumidors, tenen en comú la insatisfacció per l'atenció al client, sobretot en grans empreses. Aquesta desesperació de no poder ser atesos per persones reals ni en un temps raonable és una desesperació que han patit la majoria de ciutadans. Per aquest motiu el consell de Ministres va aprovar l'avant projecte de Llei de Serveis d'Atenció al Client. La norma ha de suposar un estalvi important de temps i diners pels consumidors, i ara comença la seva tramitació. Parlem amb el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, que ens diu què opina sobre aquest text: “Es un texto que llega al extremo de derogar una parte de la ley de Defensa de los consumidores, que obliga a todas las empresas a tener teléfono, correo eléctrónico y una dirección para recibir las quejas de los consumidores. Eso que hoy es obligatorio podría dejar de serlo, lo cual sería un grave retroceso. Este proyecto de ley avanza en muy pocas cosas. Los ministros Garzón y Calviño han decidido no molestar al sector de las telecomunicaciones, al que prácticamente dejan como está ahora mismo. Nos parece una oportunidad perdida, salvo que haya un gran giro en la redacción de la norma en esta segunda vuelta, o que en el trámite parlamentario haya grupos que introduzcan enmiendas y se modifique radicalmente el texto. Para que te hagas una idea, este texto permitiría que se pueda cortar los suministros de agua, luz, gas, por el impago de una deuda si así lo decide un departamento de atención al cliente, aunque el consumidor presente una reclamación. Eso está ocurriendo hoy en día, y lo razonable sería que si el consumidor cuestiona los motivos del corte, este corte se paralice. Pero eso no pasa, si lo decide la empresa, se corta el suministro, y no entendemos como un ministro supuestamente dedicado a proteger a las personas, prepara este texto tan decepcionante. Llevamos décadas pidiendo una ley que proteja realmente a los consumidores. Pasó por el gobierno de Zapatero, por el de Rajoy, se han hecho amagos para emprender esta regulación, y la verdad es que seguimos sin ver ningún avance en este sentido”