Els apartaments turístics de Barcelona pateixen una nova onada de cancel.lacions

El 22% de les reseves que esperaven aquests dies els habitatges d'ús turístic de la ciutat de Barcelona, han estat cancelades després de les mesures anunciades la setmana passada per la Generalitat. Ho hem comentat amb Enrique Alcántara, president d'Apartur: “La preocupació del sector és molt gran, portem dos anys perdent diners, i arribem a aquestes dates en una situació crítica. I ara de nou les reserves pel mes de gener estan molt parades. Crec que cal que arribin les ajudes directes, que són urgents. Ha arribat algun ajut, però molt poc comparat amb tot el que s'ha perdut. Crec que ens hem de centrar en l'allotjament turístic de la ciutat de Barcelona, que és el que més ha perdut. Tot el turisme de Barcelona ha patit molt i no s'estan donant ajuts. L'Ajuntament ens diu que no té pressupost, que la seva capacitat econòmica és petita i que no pot donar-nos res. Crec que cal una coordinació entre Ajuntament, Generalitat i Estat. Sense aquesta coordinació, no crec que ens arribi res. Les reserves s'han frenat. Abans de l'últim anunci de mesures de restricció portàvem un ritme molt millor, però s'ha parat en sec. És el que toca, és el que tenim per endavant, i nosaltres entenem que les restriccions es facin, cal ser responsable, però han d'anar acompanyades d'ajuts. Si frenes el turisme, has de donar al sector, molt i molt castigat, alguna solució. A més cal tenir en compte que, per descomptat, els apartaments turístics de Barcelona compleixen totes les normatives. S'està fent un esforç molt important en cumplir tots els protocols de neteja, quan surt un client abans que entre el següent. S'estan aplicant també protocols per reduir riscos en l'entrega de claus, etc...