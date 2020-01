Crítiques a que només es destini als pressupostos 2020, 15 milions d'euros a dependència i discapacitat

Hi ha moltes associacions que es queixen dels pressupostos sorprenentment baixos, s'han posat d'acord patronals i sindicats que manifesten la gravetat que pateix el sector de la gent gran. Els agents socials i econòmics del sector d'atenció a la gent gran critiquen que la proposta de pressupostos del Govern destina només 15 milions a l'atenció a la gent gran, cosa que calculen que implica dedicar menys d'un euro al dia per persona en residència assistida, que és el recurs majoritari entre les persones grans en situació de dependència. En un comunicat, el sector considera que està ''infrafinançat'' des de fa dotze anys, i que obliga a mantenir uns salaris ''molt ajustats'' que provoquen que el sector no sigui ''atractiu'' per a la gran majoria de professionals. Per això, demanen recuperar la proposta inicial de 300 milions pels quatre anys vinents i no 90 com ha quedat finalment. Patronals i sindicats consideren que només amb aquests 300 milions el sector es podrà ajustar a les necessitats de la societat i garantir, alhora, la qualitat i l'equitat en l'atenció a la gent gran, millorar les condicions laborals dels professionals i garantir també, la sostenibilitat de les empreses i les entitats. Per això, manifesten ''sorpresa i decepció'', per aquest canvi de proposta. En el comunicat, els agents socials i econòmics lamenten que de l'increment de 3.000 milions respecte als darrers comptes aprovats, només 15 milions es puguin destinar a l'atenció a la gent gran, malgrat que per les altres àrees estratègiques vinculades a polítiques socials es prevegin ''increments significatius''.

Parlem amb Javi Moreno, Secretari de serveis socials i igualtat de la federació de serveis públics d'UGT Catalunya.