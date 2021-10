El Constitucional obliga a tornar les multes imposades durant el primer Estat d'Alarma

Catalunya ha començat a treballar en el mètode per fer la devolució de les multes que es van imposar durant el primer estat d'alarma. Es van pagar 23.000 multes, una xifra que suposa uns 4 milions d'euros. Aquestes sancions han quedat en paper mullat després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul.la el confinament domiciliari i que ara obliga a les administracions a abonar els diners de les multes als ciutadans que ja les havíen pagat. L'Antònia Rocha és socia del despatx d'advocats Rocha Paus. Al conseller d'interior li sembla una decisió injusta, i creu que si hi ha incompliment, aquestes persones hauríen de respondre. Li preguntem a l'Antònia si això crearà un precedent a l'hora de posar multes: “Entenem que no. El que passa és que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que reconeix la inconstitucionalitat del confinament, i totes aquelles sancions imposades en base a això, han de ser anul.lades. De fet hi ha també un recurs contra el segon estat d'alarma, i és possible que s'anul.lin també les sancions. El Constitucional no ha dit que no es pot obligar a la població a adoptar aquestes mesures. De fet el Constitucional diu que les mesures adoptades són proporcionals i adequades. El que passa és que el mecanisme adoptat per posar en marxa aquestes mesures no va ser el correcte.És va utilitzar un estat d'alarma, quan el Constitucional creu que s'hauria d'haver utilitzat un estat d'excepció, atès que estem afectant drets fonamentals” A la restsa d'Espanya es demanarà el número de compte de les persones que van pagar aquestes multes per tornar els diners, però a Catalunya encara no s'ha decidit com es farà.