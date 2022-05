Sí, es cierto: Faltan camareros en España

Ignacio Guido es el presidente de AMYCE, la Asociación de Metres y Camareros de España. Con él hemos querido hablar para comentar la noticia que dice que faltan camareros en España: “Sí, faltan. Es un problema que viene dado por no cuidar al camarero, por un mal trato, y es que desde la anterior crisis financiera, y ahora también con la crisis derivada de la pandemia, el de los camareros ha sido uno de los sectores más perjudicados. Y en los últimos años la empresa ha primado el ganar dinero por delante de dar un buen servicio, y al final se ha ido contratando personal de hostelería no cualificado, se han bajado los sueldos, y se ha normalizado que un camarero que está formado, que viene de una escuela de hostelería, o camareros que llevan 15 o 20 años en el sector y tienen una experiencia y un bagaje importante, pues esos camareros ya no son valorados. Y esos profesionales, al ver que cobran mucho menos y que no están valorados, muchos han cambiado de profesión. Está claro que ha de pagarse más a los camareros, y yo mismo lo hago en las empresas en las que trabajo. Hace falta pagar más al personal para que quieran venir a trabajar. Hay profesiones en los que se trabaja fines de semana, noches... y eso ha de tener una remuneración a la altura de esos horarios de trabajo. A un bombero, o a un médico que están de guardia, se les paga mucho mejor que a un camarero que está también haciendo ese mismo horario. Hemos dejado de lado a los profesionales de siempre, no los hemos cuidado. Conozco metres que llevan toda la vida trabajando como metre, y ahora se han ido a trabajar en otros sectores, que no son tan sacrificados. En la hostelería se han de hacer muchas horas, turnos partidos, fines de semana, noches... y eso hay que ponerlo en valor, y al final la gente pone una balanza y ve que si va a cobrar lo mismo en una tienda, con un horario “normal”, que en un restaurante... pues la gente deja el sector de la hostelería. Y eso es un problema que además, ahora, con la pandemia, se ha agravado”.