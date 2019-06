Una bona hidratació podria evitar els cops de calor durant l'estiu

Tiempo de lectura: 1



El Guillermo Bagaria, responsable d'atenció farmacèutica del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona per prevenir un cop de calor. Els cops de calor són un tema recurrent en els períodes estiuencs, és per això que hem de seguir uns certs passos o evitar certes conductes per evitar que ens afectin; un d'aquests consells és evitar menjars copiosos o abundants que siguin difícils de digerir, com ara unes llenties o llegums, i pel contrari menjar àpats lleugers i fàcils de digerir com amanides, també ajudaria no consumir alcohol a causa de la mala hidratació que ens podria aportar aquestes begudes. També destaquem no realitzar activitats a l'aire lliure de caràcter esportiu o que comportin una exposició directa al sol durant les hores amb més intensitat solar del dia.