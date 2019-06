El Pla de Costes per poder gestionar les zones amb més turisme de Catalunya

Tiempo de lectura: 1



Avui a La Linterna Catalunya parlarem sobre la nova agressió en grup amb cops de puny i agredint a un carterista al Metro de Barcelona que va ser enxampat pels mateixos usuaris del Metro ja farts de la situació amb els lladres; la falta d'efectius no podrà acabar amb tot el volum de carteristes, però sí que previndrà els furts. El Pla de Costes és un dispositiu on durant l'estiu, efectius dels Mossos d'Esquadra de tot el territori s'adrecen de manera temporal a les zones costaneres perquè poden ser més vulnerables per la gran afluència de turisme.